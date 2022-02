Kamila Nývltová se musela pustit do rekonstrukce: Fenka jí zdemolovala byt a proškrábala zdi

Kamila Nývltová Super.cz

Zpěvačce Kamile Nývltové (32) dělá už dva roky radost fenka Emma. S přítelem Pepou se pejskovi naplno věnují, ale temperamentní fenka dává zabrat nejen jim, ale i bytu. Ten nyní dostal nový kabát, a to i kvůli poničeným zdem.

„Potřebovala jsem změnu, protože už mě to doma v bytě nebavilo a bylo to tam stejné. Potřebovali jsme také vymalovat, protože náš pejsek Emma, tam prostě proškrábala zdi skoro na ty kovové podstavce,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která se pustila do úprav domácnosti.

„Řekla jsem si, že už to opravdu potřebovalo, že to u nás nevypadalo hezky. Začali jsme malováním, a nakonec jsem dala všechen nábytek pryč. Teď tam máme jen gauč a televizi a samozřejmě kuchyň. Postupně něco dokoupím. Teď se realizuji v bytě, ale už se hrnou kšefty a vystoupení, tak se budu realizovat i na stagi,“ svěřila nám Kamila, kterou jsme potkali v centru Prahy, ve Slovanském domě.

Nyní ji čekají opět koncerty a hlavě velké tour po Evropě. „Za necelé tři měsíce mě čeká výjezd na evropské turné, na které se moc těším. Připravuji se na to, chystám noty, materiály s dirigentem, chodím na angličtinu, abych se zdokonalovala i v jazyku,“ dodala zpěvačka. ■