První fotka s novorozenými dvojčátky a hned u kojení. Tahle krásná jména dala svým klukům Ashley Graham

„Malachi a Roman. Moji kluci byli těmi nejlepšími učiteli a také připomínkou toho, že zvládnu i ty nejtěžší věci. Nebylo to vůbec lehké, ale stálo to za to. Pořád nemohu uvěřit tomu, že mám 3 děti,“ napsala k fotografii a naznačila, že bude chvíli trvat, než prozradí více o porodu.

Porod prvního chlapce, dvouletého syna Isaaca, sdílela nejen ve svém podcastu, ale také v rámci příspěvků na Instagramu. Prozradila tehdy průběh domácího porodu, protože v nemocnici by na ni prý dolehla úzkost. „Musím říct, že teď když jsem porodila, přirozeně, takže jsem všechno cítila, myslím, že není nic, co bych nedokázala. Nic, u čeho bych řekla, že je to moc těžké nebo že to nezvládnu. Šest hodin jsem přirozeně rodila,“ uvedla Graham po prvním porodu, který proběhl do bazénku.

„Nejspíš se z toho zblázním, ale víte co? Já tu výzvu přijímám. V naší rodině se to dvojčaty hemží. Můj dědeček je z dvojčat a mám mnoho bratranců a sestřenic, kteří jsou dvojčata,“ uvedla několik týdnů před porodem pro PopSugar Graham. ■