Od roku 2006 žádná česká kráska nebodovala na Miss World, až tato! Co na ni říkáte?

Karolína Kopíncová Super.cz

Karolína Kopíncová odlétá v březnu na finále Miss World do Portorika. Probojovala se mezi TOP40 a od roku 2006, kdy soutěž vyhrála Taťána Kuchařová, (34) je první kráskou, které se to podařilo. A věří, že ještě neřekla poslední slovo.

"Mám velikou radost. že tam můžu letět a bojovat až do konce. Dám do toho všechno," řekla Super.cz Karolína, která v Portoriku strávila už měsíc. Kvůli velkému množství nakažených finalistek včetně ředitelky soutěže Julie Morley ale bylo finále zrušeno.

"Mrzelo nás to všechny. Organizace se ale snažila dělat to nejlepší, co mohla. A nejlepší možnost byla to zrušit. Nešlo dělat nic jiného," říká Karolína.

Ta má nyní největší obavy, aby do finále vydržely provizorní fazety na předních zubech. "Byly provizorní jen na dobu Miss World. Teď nám to o tři měsíce posunuli a byl nesmysl to zase sundávat. Takže se vyhýbám všemu tvrdému a věříme, že vydrží. Teď se modlím, aby to nevypadlo třeba právě na Miss World," dodala s úsměvem Kopíncová. ■