S půvabnou manželkou vyrazil zpěvák po delší době do společnosti: Kdo hlídal malé dcerky?

Ty bohužel před začátkem akce usnuly. „Je to náročnější, ale Pepa mi pomáhá. Každé dopoledne malou hlídá, ta starší chodí do školky. Když se nám poštěstí, že usnou společně v autě, tak máme i pět minut pro sebe,“ dodala Marlene, která přivedla mladší dceru Jasmínku na svět loni v létě. Starší Amelie se narodila v září 2018.

„Máme funkční prarodiče, pomáhají, co to jde. My zároveň nejsme rodiče, kteří by rádi a nutně děti odkládaly. Bereme to tak, že to jsou parťáci a bereme je, kde to jde,“ svěřil zpěvák, kterého jsme se zeptali, zda s manželkou slaví i blížící se svatý Valentýn. „Tyhle oficiální oslavy lásky už máme za sebou. Jsme spolu rádi, ale jsme i rádi, když si od sebe uděláme chvíli volna. Na Valentýna budu spát, protože před Valentýnem budeme mít na Broadwayi koncert,“ dodal Josef Vágner. ■