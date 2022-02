Partyšová už se pomalu připravuje na to, že si syn začne vodit přítelkyně: A prozradila, jestli je momentálně zamilovaná

Gabriela Partyšová Super.cz

Časy, kdy byl syn Gabriely Partyšové (43) malý kluk, už jsou minulostí. Kristiánovi je už čtrnáct let, maminku dávno přerostl a dostává se do období, kdy začne hledat první lásku. Na to už se moderátorka pomalu připravuje.

„Jako jedináčka bych si ho nechala nejraději pro sebe. Říká se, že si kluci vybírají obraz své mámy, tak uvidím. Jestli přitáhne domů dračici, tak jsme zvědavá, co budeme společně dělat,“ svěřila se Super.cz moderátorka s tím, že si myslím, že tohle období přijde velmi brzy.

Z nedávno malého Kristiánka je už opravdový fešák a dost možná bude své nápadnice přehazovat vidlemi. „Myslím, že to mamka pozná a já to na něm poznám. Poslední rok na sobě hodně pracuje, i když do školy moc nechodí, protože je tam moc nepustí, ale myslím si, že to jeho srdíčko čtrnáctiletého kluka už zapálené je,“ řekla nám moderátorka.

Svátek zamilovaných sice letos neoslavila s novou láskou, ale jak sama přiznává, lásek má v životě hned několik.

„Já čerstvě zamilovaná do nějakého muže nejsem, i když na ty zamilovaná období ráda vzpomínám. Mám to štěstí, že miluji svou práci a mám spoustu jiných projektů. Moje láska je teď i divadlo. Před pěti lety jsem nastudovala v karlínském divadle představení Královna Kapeska, kde hraji královnu. Je tam strašně moc talentovaných dětí. Máme teď oprašovačky a divadelní tvorba se pomalu vrací do starých kolejí,“ řekla nám. Co dalšího nám moderátorka prozradila, se dozvíte v našem videu. ■