Vašek Noid Bárta promluvil o třetí svatbě s těhotnou partnerkou Eliškou! Víme, kdy bude

Vašek Noid Bárta (41) se těší na narození třetí dcery. S partnerkou Eliškou Grabcovou už mají vybrané i jméno. Ke společné dceři Elze přibude Anna. Aby byla pohádka kompletní. "Bude to třetí holčička, bude to Anna, neumím dělat kluky. A vůbec mi to nevadí. O ty holčičky se táta musí víc starat, aby je zajistil a chránil před zlýma klukama," řekl Super.cz Noid.

V plánu je už i svatba. Vašek má za sebou dvě nevydařená manželství s Lucií Bílou (55) a Gabrielou Dvořákovou (33), se kterou má dceru Terezku. Třetí veselce se nebrání. "Svatba bude. Stoprocentně. Já jsem pro tradiční rodinu. Párkrát mi to nevyšlo, ale nebudu házet flintu do žita. Jsem přesvědčený, že do třetice všeho dobrého," vysvětluje muzikant.

"Svatba je naplánována na příští rok. Přemýšleli jsme, že bychom ji udělali i dřív, ale Eliška chce být krásná a štíhlá do šatů a chce si to užít. Bude to její první svatba," usmívá se Vašek.

A co další potomek? "Minimálně příští rok si dám pauzu, teď mi někdo vypočítal, že za pět let se mám snažit znova, že se mění krev a budu mít kluka," dodal s úsměvem na premiéře pohádky Tajemství staré bambitky, ke které napsal hudbu a také si v ní zahrál. ■