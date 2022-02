Po Absolonové vtrhne do Tváře někdejší láska Jaromíra Jágra i sympatický herec

Iva Kubelková TV Nova

Iva bere účinkování v show s velkou pokorou, ale zároveň ji uklidňuje podpora od jejích nejbližších: „Moje holky byly nadšené, říkaly: ‚jé mami to je super, to bude legrace‘ a můj partner mě podporuje ve všem, do čeho vkročím, takže reakce na moji účast ve Tváři byly opravdu pozitivní,“ nechala se slyšet Kubelková.

Jako velkou výzvu bere účast ve Tváři i talentovaný herec Denis Šafařík, který je znám díky roli kouzelníka Žita v pohádce Kouzelník Žito. „Rád ztvárním opravdu kohokoliv. Určitě se ovšem těším na ztvárňování ženských interpretek, protože si myslím, že to bude docela vtipný,“ smál se. „Obavy mám rozhodně z toho, že budu mega trapnej, ale už jsem se bavil s ostatními účinkujícími a asi nebudu jediný,“ dodal.

V show Tvoje tvář má známý hlas bude osmička slavných účinkujících každý týden bavit diváky proměnami v jiné slavné ikony světového i domácího šoubyznysu. V rolích moderátorů se objeví osvědčená dvojice Ondřej Sokol (50) a Aleš Háma (48). ■