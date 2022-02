Režisér Quentin Tarantino bude v 58 letech podruhé otcem: S krásnou manželkou (38) čekají přírůstek

Quentin Tarantino s manželkou Daniellou Pick Profimedia.cz

S dcerou izraelského zpěváka Tzvika Picka se Tarantino seznámil v roce 2009, když v Izraeli promoval Hanebný pancharty. Zasnoubili se v roce 2017 a v listopadu následujícího roku se vzali během malého obřadu v Los Angeles.

Když hvězdný pár přivítal syna, spekulovalo se, že ho pojmenovali po Leonardu DiCapriovi (47), který si zahrál už ve dvou tarantinovkách, Nespoutaném Djangovi a Tenkrát v Hollywoodu.

„Málem jsme mu kvůli tomu to jméno nedali,“ uvedl k věci již dříve Quentin. „Ne že by na tom bylo něco špatného, ale syn se jmenuje po dědečkovi mé ženy. A také jsme v srdcích cítili, že je to náš malý lev,“ dodal na vysvětlenou.

Režisér aktuálně sídlí s rodinou v Tel Avivu a synka učí mluvit více jazyky. Přiznal, že se s ním díky dětským pohádkám i on sám učí hebrejsky. ■