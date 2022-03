Představitelka Popelky za pár dní oslaví 70! Jaký má recept na to být fit a plná energie i ve vyšším věku?

Eva Hrušková Super.cz

Představitelku první české Popelky zastihnete vždy ve skvělé náladě. Není snad den, kdy by Eva Hrušková (69) nerozdávala úsměvy a nebyla plná energie. Herečka 27. března oslaví životní jubileum a nás zajímalo, co ji nabíjí energií.

„Myslím si, že to je pohyb, toho nikdy není dost. Pokud máte zdravé nohy a tělo, a to tělo vám to poskytuje, tak chodit, chodit a chodit,“ svěřila se herečka. „Potom vyvážená strava a co nejkvalitnější a pohoda. Přátelé a rodina. Takže tři věci. Pohyb, správná strava a přátelé,“ dodala Eva Hrušková, kterou jsme potkali na otevření nového květinářství na pražském Smíchově.

Jak sama přiznala, květiny má ráda, ale manžel Jan Přeučil může domů nosit pouze jeden typ kytek. „Každá žena má květiny ráda a je ráda, když dostane květinu od manžela, bratra nebo syna. Manžel mi nosí kytky a také synové, ale ví, že dávám přednost kytkám v květináči před řezanými. Manžel s řezanými skončil. Dostávám třeba anturium v květináči, nebo brambořík a květinky, které můžete mít doma dlouho,“ dodala herečka.