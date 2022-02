Britney Spears předvedla fanouškům taneček v hodně sexy plavkách: A ten zadek!

Britney Spears Profimedia.cz

Britney videem lákala na nový singl, který by se měl jmenovat Get Naked a vyjít co nevidět. Je to opravdu dlouho, co Britney potěšila fanoušky nějakou muzikou. Poslední album Glory vydala v roce 2016, do roku 2020 sice vydávala nějaké singly, ale zařekla se, že dokud bude pod nuceným opatrovnictvím, ať od ní nikdo žádnou hudbu nečeká.

To už je ale naštěstí minulostí, na sklonku loňského roku Britney po 13 letech konečně nabyla svéprávnosti, jejím opatrovníkem byl po celou dobu její otec Jamie, s nímž vedla soudní spory.

Zdá se, že se tedy fanoušci konečně dočkají a Britney je zpátky v nahrávacím studium. A kdo ví, třeba svou oblíbenkyni jednou zase uvidí i na pódiu.

Kromě práce má ale Spears i jiné starosti. Od září je zasnoubená s dlouholetým partnerem Samem Asgharim a veselka už se prý chystá. Íránský svalovec se stále snaží prorazit jako herec, kromě seriálových rolí ho letos uvidíte například v thrilleru Hot Seat s Melem Gibsonem a Shannen Doherty. ■