Dua Lipa zářila jako zvýrazňovací fix! Nové turné odstartovala v upnutém overalu

Dua Lipa Profimedia.cz

S úspěšným albem, které obsahuje hity Don´t Start Now, Hallucinate, Physical nebo Levitating objede téměř celý svět, i když Českou republiku vynechá. Zpěvačka musela turné dvakrát posouvat kvůli pandemii koronaviru, ale nyní už se po rozvolňování opatření může znovu pustit do práce.

Dua nemá problém s odvážnými outfity a ráda je vidět, proto nejspíš vybrala pro část koncertu oblečení v barvě zvýrazňovače. V obepnutém overalu oblíbené značky Kim Kardashian (41) Balenciaga byla na pódiu nepřehlédnutelná. Podívejte se, jak jí to seklo.

Za zmíněné album získala v loňském roce i cenu Grammy v kategorii nejlepší popové album. „Je to úžasné, že jsem získala cenu zrovna za album, na které jsem opravdu neskutečně pyšná. Bylo to jako splněný sen a pořád tomu nemůžu uvěřit,“ uvedla Dua pro ET Canada a dodala: „Tohle album mi neskutečně pomohlo se posunout dál a být tím umělcem, jakým jsem vždy chtěla být. Zároveň mělo skvělý vliv na mé sebevědomí a za to jsem mu také vděčná.“ ■