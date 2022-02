Nejkrásnější fotky vůbec, komentují fanoušci nové snímky Kim Kardashian pro prestižní magazín: Co na to Kanye?

Kim Kardashian Profimedia.cz

Je to rok, co Kim Kardashian (41) podala žádost o rozvod s Kanyem Westem (44). A už rok fanoušci po celém světě sledují, jak se drama mezi hvězdnou dvojicí, která spolu má čtyři ratolesti, vyvíjí.

Kim má nyní na kontě další velký úspěch, objevila se na obálce amerického Vogue, pro magazín nafotila nádherné fotografie a na některých z nich figurují i její děti. Podle fanoušků jde o nejhezčí snímky, jaké kdy televizní hvězda nafotila.

V rozhovoru pak promluvila právě o tom, co vedlo k rozchodu s Westem. „Po dlouhou dobu jsem se snažila dělat ostatní šťastnými. V posledních dvou letech jsem se proto rozhodla, že upřednostním vlastní štěstí. A je to skvělé. I když to vedlo k řadě změn a mému rozvodu, myslím, že je důležité, abychom k sobě byli upřímní. Zvolila jsem si sebe,“ rozpovídala se.

Doplnila, že dbá na své duševní i fyzické zdraví. Jí zdravě, cvičí, dopřává si víc zábavy a času s dětmi North (8), Saintem (6), Chicago (4) a Psalmem (2).

Poté, co fotografie Kim s dětmi obletěly svět, Kanye je sdílel na Twitteru s prosbou: „Bože, dej naši rodinu zase dohromady.“ A to je úplně jiná písnička, než zpíval doposud.

West nejprve veřejně prosil Kim, aby se k němu vrátila, když ale vyšel najevo její vztah s komikem Petem Davidsonem (28), začal se objevovat s herečkou Julií Fox, s níž je prý v otevřeném vztahu, a pouštěl se do Kim na Twitteru. Kritizoval každý její krok, včetně jejího rodičovství. No, a teď pro změnu zase otočil a chtěl by rodinu stmelit.

„Rozvod je sám o sobě pro naše děti složitý a Kanyeho posedlost snahou kontrolovat a manipulovat naši situaci negativním směrem a veřejně, přináší jen další bolest pro všechny,“ uvedla Kim v prohlášení začátkem měsíce, v reakci na Westovy výlevy.

Dodala, že pro ni je a vždy bylo blaho jejich dětí na prvním místě a je jí teskno z toho, jak jim Kanye situaci ztěžuje.

„Myslím, že se na svého ex můžete zlobit, jak chcete, ale před dětmi to stále musí být nejlepší táta na světě. Musíte se vzájemně jako rodiče podporovat, ať se mezi vámi děje cokoliv,“ řekla k tématu pro Vogue. ■