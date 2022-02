Krampolova nová přítelkyně (25)? Tahle mladá zrzka s hercem tráví skoro každý den

Jiří Krampol je spojován s touto zrzkou. Foto: Miloš Schmiedberger

I když se rozhodl více šetřit a diář už mu pro samou práci nepraská ve švech jako před kolapsem na konci loňského roku, čas od času vyrazí i do společnosti. 28. ledna si nenechal ujít narozeniny své přítelkyně, lékařky Ivany Němečkové.

Na akci ho doprovodila jeho nová obdivovatelka Kateřina Bláhová (25). I když se ve společnosti začalo špitat o tom, že je pojí něco víc, než je pracovní vztah, pravda bude trošku jiná. Oba prý pojí jen přátelství a obdiv mladé herečky vůči zkušenému kolegovi.

Krampol dokonce Bláhové zajistil, aby provázela dokumentem o jeho životě, který režíruje Zdeněk Kolář. Právě z toho důvodu je rusovlasá kráska ve společnosti českého hlasu Jeana-Paula Belmonda prakticky neustále.

„Paní Bláhová má sedm let přítele, kameramana. S Jiřím Krampolem točí životopisný film. Celá partie se odehrává o tom, že sedí u stolu a vyprávějí si příběhy. Na to navazují výstřižky z nejúspěšnějších filmů pana Krampola,“ vysvětlil situaci Miloš Schmiedberger, který vyloučil, že by herci měli milenecký poměr.

„Pokud jdu s někým desetkrát pro vodu, tak to neznamená, že spolu máme vztah. Stýkají se pracovně, řeší spolu scénář, už mají za sebou čtyři natáčecí dny,“ dodal hercův manažer.

Kateřina Bláhová nebude jedinou průvodkyní ve filmu o Krampolovi. V dokumentu budou provázet dějem ještě zpěvačka Natálie Grossová a novinářka Šárka Peková. ■