Své váhové výkyvy už Bebe Rexha neřeší a směle své sexy křivky ukázala v průhledném krajkovém body

Bebe Rexha Profimedia.cz

S váhovými výkyvy bojuje už od začátku kariéry, ale vždy své plné křivky opěvovala. Na chvíli tak přestala zveřejňovat sexy snímky, protože se na to necítila, ale to se nyní zase změnilo.

Bebe předvedla své plné křivky v růžovém body, které má podle všechno připravené na svátek všech zamilovaných, který se kvapem blíží.

„Oficiálně připravená na Valentýna,“ dodala zpěvačka k videu, kde se nakrucuje spoře oděná na píseň It´s All Coming Back To Me Now od Celine Dion.

Rexha bude slavit Valentýna se svým přítelem Keyanem Safyarim, se kterým už randí druhý rok. ■