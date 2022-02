Eliška Bučková zve na Beauty Forum Brno, akci pro každého milovníka krásy

Beauty Forum Brno moderuje Eliška Bučková Foto: Beautyforum.cz

Pokud vás zajímá beauty, tedy krása a vše, co s ní souvisí, pak si nesmíte nechat ujít zásadní akci – Beauty Forum Brno. Beauty akce proběhne o víkendu 23. a 24. dubna. Jedná se o historicky první beauty veletrh v této moravské metropoli.

Beauty Forum patří do největší evropské skupiny veletrhů, jejichž majitelem je italský Cosmoprof.

Pro ty, kterým tento legendární pojem nic neříká, je Cosmoprof největší beauty veletrh světa s 55letou tradicí, původně situovaný do italské Boloni. Dnes na tento veletrh přijíždí kolem 200 000 návštěvníků z celého světa a potkávají se zde všichni, kdo se o svět beauty zajímají. Cosmoprof své akce pořádá po celém světě a jedná se o největší „beauty network“ na naší planetě.

Pandemie samozřejmě znemožnila konání veletrhů v posledních dvou letech, nicméně letos se Beauty Forum znovu rozjíždí a po brněnské akci pak přijde na řadu Praha, a to 12. a 13. listopadu.

Co vás může také zajímat, je spojení se zajímavými lidmi. Od předních vizážistů a slavných vlasových mágů přes odborníky z profesionálních asociací až po další lidi, kteří jsou se světem krásy neodmyslitelně spjatí.

Beauty Forum Brno

FOTO: Beautyforum.cz

Beauty Fora moderuje Eliška Bučková. Modelce, zpěvačce a vítězce soutěže Česká Miss 2008 jsme položili několik otázek.

Proč jste se rozhodla spolupracovat právě s Beauty Forem?

S organizátory akce se řadu let znám a spolupracovali jsme už na mnoha akcích. Za tu dobu se z nás stali přátelé, takže jsem věděla, že to bude velmi hezký projekt.

Co vás spojuje se světem kosmetiky?

Vlastně všechno… Prošla jsem vzděláním v tomto oboru, kosmetika mě jako každou ženu provází od raného mládí. Při práci, kterou dělám, se setkávám a spolupracuji se spoustou značek, takže bych řekla, že jsem s kosmetikou nebo spíš celým beauty oborem spojená až dost.

Jak se vám moderoval první ročník Beauty Fora?

Byl to samozřejmě první ročník, takže to je vždycky těžší, nicméně všichni vystavovatelé i návštěvníci vytvořili úžasnou atmosféru. Rozhovory, které jsem vedla i publikum, ke kterému jsem mluvila, to vše bylo prostě úžasné.

Těšíte se na další ročník?

Rozhodně se těším! Asi nejvíc, že se zase všichni uvidíme naživo. I mezi vystavovateli mám několik přátel a upřímně, osobní kontakt s kosmetikou je pro ženu nenahraditelný. Přivonět si k nové vůni nebo vyzkoušet texturu krému, tohle zkrátka na internetu není. Přišla bych se podívat i jen tak, ale skutečnost, že můžu akci moderovat a být součástí celého projektu, je ještě o něco lepší.

Na co byste pozvala návštěvníky?

Určitě na mě! Ne, dělám si samozřejmě legraci. Letos přijedou opravdu skvělé značky, podařilo se získat jak velké, tak i méně známé značky ze zahraničí, které na veletrhy moc nejezdí. Bude tam i řada bio kosmetiky. Osobně se těším třeba na Mukti, kterou v Evropě naživo snad ještě nikdo neviděl. Celý veletrh má různé zóny. Jedná se například o zónu kosmetiky, ale také zóny, které jsou zaměřené na vlasy, nehty, řasy a podobně. Na Beauty Foru proběhnou tři velké soutěže – make-up, nehtový design a velká vlasová soutěž Hair Extravaganza. Budu mít rozhovory s řadou opravdu zajímavých osobností. Na veletrhu bude i insta zóna s několika top beauty influencery. Oba dny budou nabité programem a workshopy. Rozhodně se musíte přijít na Beauty Forum podívat! ■