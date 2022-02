Nejdéle kralující Miss se svého titulu vzdát nechce: S tou korunkou možná uteču, říká Kopíncová

Kopíncová je ráda, že se její kralování prodloužilo. Super.cz

„Je to pro mě velká výhoda. Pokud by byl ročník standardně dlouhý a do toho zasáhl covid, tak bych nic nestihla. Neměla bych práci, nemohla bych si vytvořit pozici na našem trhu, spousta akcí by mi utekla. Že budu nejdéle kralující Miss Czech Republic, vnímám pozitivně jako výhodu,“ uvedla Kopíncová na premiéře filmu V létě ti řeknu, jak se mám.

Na předávání titulu se netěší. „Říkala jsem holkám (finalistkám Miss Czech Republic, pozn. red.), že jim s korunkou uteču a nepředám jim ji. Bude mi to hrozně moc líto. Byly to krásné roky, během kterých jsem hrozně moc poznala,“ nechala se slyšet kráska, pocházející z Vrbna pod Pradědem.

„Na druhou stranu se těším, že to vezme někdo za mě a bude tady nová dívka, která na sobě bude pracovat. Přeji si, abych mohla být té dívce starší sestrou. Předat jí nějaké zkušenosti," dodala.

Ze světa showbyznysu se Kopíncová vytratit nechce. „Mám přerušené studium kvůli světové soutěži. Mám do toho svou nadaci, práci jako modelka a ráda bych pracovala v médiích. Jak se to vyvine, uvidíme. Jsem otevřená všemu,“ říká Karolína Kopíncová. ■