Titul miss nebyl hlavní cíl: Moderátorky zpráv by se před touto kráskou měly mít na pozoru

Kopíncová má spadeno na místo moderátorky Super.cz

Na 184 cm vysokou rodačku z Vrbna pod Pradědem se nejen hezky dívá, ale příjemně se ji i poslouchá. Svůj kultivovaný mluvený projev by chtěla využít při moderování. „To, jak mluvím, je určitá deformace ze školy. Jsem si vědoma toho, že to ne vždy působí přirozeně. Mám to naučené ze školy,“ krčila rameny během rozhovoru na premiéře filmu V létě ti řeknu, jak se mám. „Je přede mnou ještě dlouhá cesta a mám se ještě co učit. Když se podívám na krásky, které moderují v televizi, tak si uvědomuji, že ta cesta bude ještě dlouhá.“

Co je tedy Karolínina vysněná pozice? „Hlavní zprávy. Zároveň by se mi líbilo mít vlastní diskuzní pořad. To je ale vývin. Tam by se mi líbilo, že tam mohu vložit i svůj pořad,“ říká Karolína Kopíncová. ■