Tahle vystudovaná právnička si svlékáním na internetu vydělává i 150 tisíc měsíčně. Bydlí přitom zdarma u rodičů

Alaw Haff Profimedia.cz

„Pracovala jsem v posilovně, nočním klubu i obchodě, ale ani po absolvování univerzity, jsem si nebyla jistá, kam se vrtnout,“ řekla v rozhovoru pro Liverpool Echo mladá žena. Nakonec se rozhodla zveřejňovat na sociální síti fotky v prádélku. A to zcela zdarma. Není divu, že jí brzy začaly přibývat fanoušci.

Brzy se rozhodla zkusit svá videa z focení a snímky prodávat a komunikovat se svými předplatiteli. K jejímu překvapení, o ně byl zájem! „Příjmy mi samozřejmě kolísají, nejsou zaručené, ale naučila jsem se, že čím víc úsilí do nich vložím, tím víc peněz dostanu,“ prozradila Haff, která je velmi šetřivá a své příjmy si hodně hlídá. Navíc stále bydlí zdarma u rodičů, a tak nemusí utrácet peníze za nájem.

„Jsem vděčná hlavně za svobodu, kterou mi focení poskytuje, protože nejsem svázána prací od devíti do pěti. Mohu trávit svůj volný čas s rodinou a přáteli, cestuji a užívám si života,“ pochvaluje si podnikavá dáma. Jediné negativum své práce spatřuje v tom, že je často terčem negativních komentářů. Lidé totiž umí být hodně zlí.

„Kdysi jsem se kvůli ošklivým komentářům na svůj vzhled hodně rozčilovala, teď už jsem se nad to povznesla, některé zlé komentáře jsou ale i tak přes čáru,“ ví moc dobře. Sdílení sexy fotek a videí se ale nevzdá. Sama si pochvaluje, že se dostala do širšího veřejného povědomí a dokonce byla pozvána do několika televizních pořadů jako Young Welsh & Bossin’ It nebo Am Dro (S4C). Jako právnička se tak zatím živit nepotřebuje. ■