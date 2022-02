Královna (✝53) jeviště a charismatická dáma zemřela příliš brzy. Vztah se známým bouřlivákem i smrt, která vyvolává otázky

Eva Jakoubková Profimedia.cz

Eva Jakoubková (8. 2. 1952 – 16. 6. 2005), která by v úterý oslavila 70. narozeniny, byla okouzlující bytost a nebylo snad člověka, který by ji neměl rád. Křehkou duši této charismatické dámy s křišťálově čistou povahou přirovnal kolega Stanislav Zindulka (✝86) k orosené pavučině. Zelenooká kráska ztvárňovala zpočátku především zamilované dívky a nejrůznější naivky, později se přehrála do rolí postav charakterních zralých žen.