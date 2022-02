Babčáková popsala nejistotu v Dejvickém divadle. Někdy ani pár hodin před představením neví, jestli bude hrát

Do poslední chvíle se neví, jestli herci v Dejvickém divadle odehrají představení. Super.cz

Na scéně se Babčáková potká s kolegyněmi Denisou Barešovou, Lenkou Krobotovou a Marthou Issovou. „Ve hře budeme čtyři ženy a budeme hrát čtyři královny. Budu hrát tu nejstarší královnu,“ prozradila nám Babčáková na premiéře filmu V létě ti řeknu, jak se mám.

Premiéra shakespearovské hry bude na konci března, ale představení se teprve vyvíjí. „Vůbec netuším, jak to bude vypadat. Jsme na začátku procesu. Zatím jsme si řekli základní věci, významy. Teď nás čekají aranžovačky a hledání, co příběhem chceme říct.“

Babčáková stále cítí v uměleckém světě negativní dopad pandemie. „Je to stále zasažené období. Často ještě odpoledne nevíme, jestli budeme hrát. Covidové testy jsou taková ruská ruleta, někdy to vyjde, někdy ne. Doufám, že to od dubna bude v řádu. Zatím to tak není,“ přeje si Simona Babčáková. ■