Bizarní zážitek s rumunskou kolegyní. Simona Babčáková popsala nezvyklé podmínky během natáčení

Minulý rok v březnu natáčela Simona Babčáková (49) nový film V létě ti řeknu, jak se mám. My jsme se s herečkou potkali na premiéře této komedie v kině Lucerna. Komediální herečka ztvárnila ve filmu roli energické televizní asistentky. S rolí produkční měla její představitelka prý blízký nejen způsob oblékání, ale i charakter. „Tím, že mám tmavé vlasy, tmavé vlasy, ostré rysy, rychlou mluvu a kadenci do tečky, tak působím jako ostrá. Já se tak ale nevnímám,“ říká s úsměvem Simona.

V komedii, která vznikla z pera známé slovenské spisovatelky a scenáristky Evity Twardzik, neměla herečka nijak nezvyklou hereckou úlohu. Nemusela se složitě připravovat. Je to postava v mém ranku, kterou hraji mnoho let. Nevyžadovalo to pro mě nějakou velkou přípravu. Bylo ale příjemné se potkat na natáčení s režisérkou Martou Ferencovou. Nejde jen po povrchu. Její vedení pro mě bylo inspirující,“ svěřila se Simona.

Komedie, která přichází do kin na Valentýna, má mezinárodní obsazení. Babčáková se před kamerou nejčastěji setkávala s rumunskou herečkou Andreeou Vasile. Bylo tedy zajímavé, že každá hrála ve svém rodném jazyce. „Ona mluvila rumunsky, já česky. Byl to bizár. Mile mě překvapilo, že to herectví nevadilo. Jsme obě profesionálky a dokázaly jsme si to říct v rámci naší angličtiny,“ vzpomíná na nezvyklé natáčení Simona Babčáková. ■