Kondička z tanečních tréninků je pryč, tanec ale Babčáková nezapomíná: Stačí zapnout hudbu a je to zpátky

Babčákové se stýská po StarDance. Super.cz

„Nevystupujeme ani na předtančeních. Plesy jsou v tuto chvíli out. Jestli si nás někdo objedná na příští rok, tak budu ráda, že si budu moct zatančit. Tím, že je Martin z Ostravy, tak není jednoduché se potkat, objednat si sál a zatancovat,“ vysvětlovala nám herečka.

I když se tanci nevěnuje denně, tak ho nezapomíná. „Je zajímavé, že intenzitou tréninků se to tělesně zapsalo tak, že stačí, aby se spustila hudba a tělo si to pamatuje, pluje a je to krásné.“

Fyzickou kondici, kterou nabrala během náročných tréninků v době vysílání StarDance, už ale Babčáková ztratila. „Kondička není. Pořád jsem byla v nějaké karanténě. Stihla jsem ji nabrat, ale nestihla jsem ji upevnit, aby se mohla stát mou novou životní kvalitou,“ usmívá se Simona Babčáková. ■