Zuzana Tvarůžková z České televize čeká první dítě

Zuzana Tvarůžková je těhotná. Foto: Milan Malíček, Právo

Tvarůžková je podle informací webu Expres.cz v pátém měsíci těhotenství a čeká holčičku. Termín porodu má v polovině června.

Radostnou novinku si dlouho nechávala pro sebe i ze zdravotních důvodů. „Musela jsem to kvůli práci i zdraví zdiskrétnit, protože to bylo třeba. Byla jsem nemocná, měla jsem covid-19. Teď už ale nemá cenu to skrývat,“ uvedla.

Televizní diváci Zuzanu Tvarůžkovou znají z pořadů Události, komentáře, Interview ČT24, 168 hodin (uváděla jej v době mateřské dovolené kolegyně Nory Fridrichové) i z předvolebních debat. Na České televizi působí od roku 2005. ■