Potvrzeno: Hvězdou Tváře bude Monika Absolonová! Kdo další míří do populární show?

Monika Absolonová TV Nova

Že je Monika skvělou zpěvačkou, její fanoušci vědí. Výzvou pro ni ale bude neméně důležitá taneční stránka. „Když jsem byla malá, tak jsem tančila, ale nejsem úplně rozená tanečnice. Myslím si, že to bude pro mě výzva a jsem na sebe zvědavá,“ říká Monika, o kterou Nova do Tváře usilovala dlouhodobě.

„Rodina mi řekla, že jsem se trochu zbláznila, že to bude neuvěřitelný zápřah, navíc znají moji lásku k učení jakýchkoliv textů, takže to bude asi náročné,“ dodala.

Kolegou a zároveň protivníkem jí bude influencer Martin Carev, který je prvním potvrzeným mužem letošní řady. Nejvíce se těší na proměny do opačného pohlaví.

„Mě právě vždy, když jsem se koukal na Tvář, moc bavilo to, jak se z někoho stane někdo jiný. A moc se těším na to, až se podívám do zrcadla a vůbec se nepoznám.“

Show, kterou bude moderovat sehrané duo Ondřej Sokol a Aleš Háma, startuje 27. února. ■