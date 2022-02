Plus size modelka přišla na to, že její anorexie pramení z neustálých poznámek z okolí na to, co smí sníst

Tess Holiday Profimedia.cz

Před pár dny zažila malé prozření, kdy si uvědomila, z čeho její nemoc nejspíš pramení. Přivedly ji na to poznámky v komentářích typu: Ty že máš problém do sebe dostat jídlo?

„Každý, kdo má trošku větší rozměry, moc dobře ví, že tyhle řeči slyšíme pořád, nemám pravdu? Tahle poznámka se mi pořád točila v hlavě a došlo mi, že je samozřejmé, že mám problém dostat do sebe jídlo,“ uvedla Tess ve videu a pokračovala: „Celý život mi říkají, že si nezasloužím vůbec něco jíst. Všichni mi vždy říkali věty: Vážně tohle budeš jíst? Tohle nejez! Je to něco, co mi říkali od chvíle, kdy jsem byla plus size, což je od mých 11 let.“

„Myslím si, že je zatraceně skvělý, že konečně zkouším své tělo netrestat, být k němu vlídnější a konečně mu dát to správné jídlo. Jasně, lidé mě stále budou nazývat tlustou a soudit mě, ale je mi to fuk. Můj život je skvělý,“ dodala na adresu svých haterů Holiday, která sdílením svého příběhu pomáhá těm, kteří bojují s podobným problémem.

„Tohle není část života, o které jsem si kdy myslela, že o ní budu mluvit veřejně, ale je to rok, kdy jsem prozradila svou diagnózu, a to mě osvobodilo. Každý den dostávám několik zpráv o tom, jak jste díky mně vyhledali pomoc, kterou jste potřebovali, a to je ten důvod, proč to sdílím. Je to pro mě velice osobní a stojí to i za všechny ty urážky i to, jak si ze mě lidé dělají srandu. Je mi to jedno,“ napsala ještě k celém příspěvku Tess, která hází posměšné komentáře za hlavu. ■