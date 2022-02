Představitelka prostitutky Jany z Devadesátek si užívá s tímhle sympatickým kardiologem

Štěpánka Fingerhutová se ráda a hodně směje. Foto: Petr Hloušek, Právo

V úspěšném seriálu Devadesátky hraje prostitutku Janu, která se během vyšetřování sblíží s mladým kriminalistou. Dovedla by si Štěpánka Fingerhutová (25) představit obživu prostitucí? Pamatuje si něco z „devadesátek“ a jak to vůbec má tahle okatá herečka se soukromím?

Spolupráci s režisérem Peterem Bebjakem si pochvaluje. Dokázal na place navodit pohodovou atmosféru a věrohodná 90. léta, v nichž se seriál odehrává.

„Jsem ročník 1996 a nějaké záblesky z nich mám. Na place při natáčení to na mě hodilo velkou nostalgii, díky dobovým šatům jsem najednou viděla mámu. Je to zvláštní, ale vůně devadesátek ve mně zůstala. Koberce načichlé kouřem a kluci vyšetřovatelé, jak museli pořád hulit,“ řekla Super.cz.

Dovede se vžít do postavy dívky, co se živí prostitucí kvůli své budoucnosti? „Nedovedu si představit, že bych tuhle práci dělala. V 90. letech byla obživa prostitucí pro některé holky asi jediná možnost přivýdělku. Jana chce žit normálně, dodělat školu a najít si normálního chlapa. Touží po tom, aby ji i ten kriminalista bral jako na normální holku.“

Zajímalo nás, jak probíhalo natáčení v Discolandu Sylvie, pověstném doupěti Jonáka. „My v Discolandu vůbec netočili. Bordel Kleopatra se točil v Praze na Hájích v jednom klubu. Přesto to byl bizarní zážitek podívat se do takového prostředí.“

Ona sama už nějakou dobu spolupracuje s organizací Bez trestu, která se věnuje boji proti zlehčování sexuálního a domácího násilí a prosazování férových trestů. Tu založila advokátka Lucie Hrdá. „Je pro mě inspirací, že je advokátkou pro oběti znásilnění i domácího násilí a snaží se o změnu ve způsobu, jak se k těmto záležitostem staví justice.“

Štěpánka má dva roky stálé angažmá v Divadle v Dlouhé, kde je spokojená. V létě půjde do kin Indián, ve kterém hraje dceru Karlu Rodenovi. Bude natáčet s Danem Pánkem Děti Nagana, do nichž si ji vybral i proto, že jezdí na skejtu.

„Hrozně ráda vařím, pro mě vaření znamená absolutní relax, a kdybych nikdy nemohla spát, musela bych jen vařit! Jsem hodně pohostinný člověk, miluju, když se sejde rodina nebo kamarádi a můžu donést na stůl jídlo,“ prozradila Super.cz, jak nejraději tráví volno.

A pak také s přítelem Matejem, kardiologem, původem ze Slovenska. Když nás zajímalo, jak se s lékařem seznámila, upřímně se rozesmála. „Na internetu. Dlouho jsme nechatovali, asi dva dny, kdy jsem byla doma nemocná. Přišel mi moc zábavný. Hned na prvním rande to oboustranně secvaklo.“

Vůbec prý nevadí, že mají odlišné obory. „Já nerozumím jeho práci, on mojí, ale snažíme se. A klape to,“ říká o partnerovi, s nímž zanedlouho oslaví třetí rok.

Jaké mají společné zájmy? „Matej jezdí na skejtu,“ směje se. „Líp než já, dobře skáče triky.“ Oba mají rádi dobré jídlo. V létě byli v Portugalsku, kde si vyzkoušela surfování. Společně vyrážejí na túry, třeba v Tatrách si dávají nálož kilometrů.

„On mi v tomhle hodně dal. Já se bála dobrodružství a byla i trochu líná chodit. Najednou jsem zjistila, že mě to baví," svěřila se Super.cz. ■