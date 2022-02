6 trapasů z udílení britských hudebních cen: Pád Madonny, obnažená prsa Geri Halliwell i umlčená Adele

Tyto šaty se Geri Halliwell na udílení v roce 1997 trochu vymstily. Profimedia.cz

Už dnes večer se v Británii rozdají hudební ceny Brit Awards a vy si nyní můžete připomenout nejvýraznější okamžiky z let minulých. I když ti, kdo v nich figurovali, by na ně možná raději zapomněli.

Umčlená Adele

„Haló? Slyšíme se?“ K textu k písni Hello zpěvačku Adele (33) dost možná inspiroval moderátor James Corden. Ten jí totiž, když v roce 2012 zvítězila v kategorii nejlepší album, vpadl do proslovu a kompletně utnul její děkovnou řeč. Na moderátora tlačila produkce a tu zase tlačil čas, a tak Corden viditelně znervózněl a vyřešil situaci poměrně neohrabaně, jak následně zhodnotili diváci. Jeho zásah navíc odměnili hlasitým bučením.

Nasávající Lewis Capaldi

Zpěvák Lewis Capaldi (25) to po udílení cen v roce 2020 pěkně schytal. Když přebíral cenu za nejlepší píseň, kterou se stal jeho hit Someone You Loved, došel na pódium s lahví v ruce. Alkohol popíjel už po cestě a z lahve si pořádně přihnul, než se pustil do děkovné řeči, kterou začal slovy: „Díky ku*va moc.“

Řeč museli pochopitelně vypípat, což producenty nijak nenadchlo. Zatímco jedni kritizovali zpěváka, že alkohol na pódium nepatří, jiní ho chválili, že byla jeho děkovačka zlatým hřebem večera.

Pád Madonny

Jak je vidět, tohle se může stát i těm nejlepším z nejlepších. Popová královna o tom ví své. Během udílení cen v roce 2015 zahájila vystoupení písní Living For Love. Na pódium dorazila v dlouhém plášti, který jí měli tanečníci v rámci choreografie strhnout. Chybička se ale vloudila.

Madonna (63) stála na schodech a zpívala začátek první sloky, kápi se jí ale nepodařilo rozvázat včas. Když pak tanečníci zatáhli, s pláštěm letěla i zpěvačka. Pozadu to vzala přes tři schody a přistála přímo mezi tanečníky. Pochopitelně část textu vynechala, ale okamžitě se postavila na nohy. Ze zajetí látky se jí nakonec podařilo vysvobodit a pokračovala ve skvělé show, které je schopná jenom ona. Klobouk dolů.

Zahozená cena Oasis

Frontman kapely Oasis Liam Gallagher (49) překvapivě poctil diváky svou přítomností na udílení v roce 2010, kam si přišel přebrat cenu v kategorii nejlepší britské album třicetiletí za desku (What's The Story) Morning Glory? A byl stejně nepříjemný a arogantní, jak se prezentuje neustále. Nepoděkoval v podstatě nikomu, natož bratru Noelovi, který je autorem všech písní na albu, sprostě nadával do mikrofonu a pak ho i s cenou hodil do publika a beze slova odkráčel z pódia.

Selfie s Kim Kardashian

Kdo by nechtěl selfie s Kim Kardashian (41), že? Moderátorské duo Ant & Dec si ale mělo vybrat vhodnější příležitost než udílení Brit Awards 2015. Přímo na pódiu požádali Kim o selfie, tu ale zradila technika. Focení jí trvalo trapně dlouho a nakonec zahlásila: „Je to zamčené, nevyfotilo se to.“

Obnažená prsa Geri Halliwell

Závěrem si připomeneme jeden šťastný moment, který se odehrál na udílení v roce 1997. Spice Girls tehdy posbíraly pět ocenění, a tak byl opravdu důvod k radosti. Tu rozhodně neskrývala Geri Halliwell (49), která při přebírání jedné z cen slavnostně zatřásla bujným poprsím. Šaty ale prsa neudržely a poprsí jí na okamžik vykouklo z výstřihu. Ne že by to někoho pohoršilo, šlo o dokonalé zakončení pro skupinu velmi úspěšného večera. ■