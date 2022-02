Shannen Doherty vyrazila s maminkou na nákupy: Jak je na tom herečka s rakovinou ve čtvrtém stadiu?

Shannen Doherty s maminkou Rosou Profimedia.cz

Příští měsíc to bude 7 let, co herečce diagnostikovali rakovinu prsu. Podstoupila mastektomii, ozařování i chemoterapie a v roce 2017 ohlásila, že je nemoc v klidovém stadiu. O dva roky později se ale vrátila v plné síle, 4. stadiu. Shannen se nicméně zatím daří dobře.

„Jsem v pohodě, což je velké štěstí,“ prozradila v prosinci Entertainment Tonight. „Reálně jenom doufám, že můj zdravotní stav zůstane stabilní a já si nadále budu užívat vztahy s matkou, přáteli a mým manželem. A budu moct i dále pracovat se skvělými lidmi.“

Shannen je vděčná za všechny pracovní příležitosti a práci se nebrání. Snímek List of Lifetime, v němž se loni objevila a který pojednává o ženě s rakovinou, se dokonce dočkal nominace na Cenu kritiků.

Loni si Shannen zahrála také v akčňáku Fortress s Brucem Willisem, brzy ji diváci uvidí v thrilleru Hot Seat po boku Mela Gibsona a údajně si v blízké době zopakuje také svou roli z devadesátkové komedie Flákači. ■