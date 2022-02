Karel Dobrý upřímně: Pořád řeším problémy s alkoholem. Jak se člověk dostane do nějaké škatulky, je tam navždy

Karel Dobrý FTV Prima

„Já mám problémy s alkoholem v podstatě pořád a pořád je řeším. Mám ten alkohol strašně rád a musím se od něj občas vzdálit, aby mě nepřeválcoval. Je to soupeř, nad kterým se nedá moc vyhrát,“ říká.

Dobrý přiznává, že kvůli alkoholu na něj někteří nahlížejí jistým způsobem a této nálepky je těžké se zbavit.

„Komplikuje mi to život, ta reputace, kterou jsem za ty roky nasbíral, to zkomplikuje život navždycky,“ řekl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „A jak se člověk u nás dostane do nějaké škatulky, je tam navždy. Tahle republika je tak malá, že se z ní nedá vymanit. Takže já jsem fašista a alkoholik.“

Posledních deset let se herec pokouší o tzv. suchý únor, kdy lidé na měsíc úplně vynechají alkohol. Jednou to prý vydržel i celý rok! Aby měl ještě větší motivaci, v minulosti se vsadil s kolegy, že vytrvá.

„Vsadil jsem se před lety se Zdeňkem Pitínským v Divadle Na zábradlí o deset tisíc, když už to pití bylo mimo kontrolu. Vydržel jsem a koupil jsem za to ženě kočárek a kozačky. V 90. letech to nebylo málo. Druhá sázka byla s Pavlem Liškou, taky o deset tisíc, to jsem o týden nevydržel. Ještě jsem mu to nezaplatil,“ přiznal.

Karel Dobrý patří k nejvýraznějším českým hercům. Uplatňuje se ve filmu, seriálech i v divadle, často natáčí pro zahraniční produkce. Zahrál si ve filmech Hastrman, Kytice, Pramen života, Příběh rytíře nebo Dítě číslo 44 a v seriálech Četníci z Luhačovic, Borgia nebo Cirkus Bukowsky. ■