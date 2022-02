Anife Vyskočilová se pochlubila rozkošnou vnučkou: V životní roli babičky se naprosto našla

Anife Vyskočilová Super.cz

Svou roli babičky si Anife Hassan Vyskočilová (47) naprosto užívá. Herečka, tanečnice a také kavárnice vyrazila tentokrát s malou Laurou Vivienne do společnosti. „Já si to užívám. Vnučka je strašně pohodová a s každým se kamarádí,“ svěřila se Anife na otevření nového květinářství.

S vnučkou přišla dokonce i sladěná. Zatímto Anife měla koženkové kalhoty, malá Laura měla ve stejným stylu šatičky. „Nejsem babička, která za každou cenu musí koupit vnučce dárek. Třeba na Vánoce, kdy má narozeniny, jsem jí nekoupila šatičky nebo nějaký dárek, protože jsem to necítila. Koupím to, když to vidím, že mě něco zaujme,“ dodala Anife, která vnučku už od dětství učí několik jazyků.

„Mluvím s ní turecky, bulharsky i česky. Mluvíme doma několika jazyky,“ prozradila herečka, která se práci na divadle věnuje, ale velmi pomálu. „Věnuji se převážně kavárně. Kvůli těm restrikcím, co jsme měli, to je těžký. Snažíme se přežít, ale lidi mě podporují, strašně jim děkuji. Za dva roky mi bude padesát, takže se věnuji své vnučce, své práci a životu,“ dodala Anife Hassan Vyskočilová. ■