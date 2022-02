Super štíhlá Kostková prozradila recept na dokonalou figuru. Takhle jí to seklo na očekávané filmové premiéře

Tereza Kostková Super.cz

Herečka Tereza Kostková (45) je v parádní formě. Dokázala to i na premiéře filmu V létě ti řeknu, jak se mám, kde má jednu z hlavních rolí. Oblékla těsné černé večerní šaty, které obepínaly její siluetu. "Vybírala jsem ze tří šatů, nakonec jsem zvolila tyto černé," řekla Super.cz Tereza.

Zhubla a štíhlou postavu si stále udržuje. "Nezastavím se. Není možnost, aby se to zvrtlo. Těžko říct, jestli to je moje zásluha. Mám velký výdej na jevišti, hraji skoro každý den. Nejím sto kilo bůčku, protože by mi nebylo ani dobře. Potřebuju mít neustále zapojený mozek, hlavu fit, emoce pro svoji profesi. Je mi líp, když jsem lehčí," prozrazuje Kostková.

V jídle se ale výrazně nedrží. "Přijde mi škoda řešit, kolik co má karorií, kde to odvážím. Už to neřeším. Přikláním se k výdeji, a když dost vydám, tak si tělo řekne, něco sní," upřesňuje herečka.

Ani cvičení moc nedá. "Měla jsem období cvičení, měla jsem trenéra. Teď je to období procházek s pejskem. A se slovenskou produkcí jsem točila ještě jeden film, kde jsem dělala cvičitelku jógy. Po dobou šesti měsíců jsem makala na józe. To bylo také hodně znát," dodala. ■