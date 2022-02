Nikol Švantnerová už není sama! Přiznala nám novou lásku. Je to zase fotbalista?

Nikol Švantnerová Super.cz

"Nestěhuju se zničehonic. Nastaly nějaké změny v mém osobním životě," řekla Super.cz Nikol s úsměvem na premiéře filmu V létě ti řeknu, jak se mám, v němž měla malou roličku.

A přiznala, že má novou lásku. "Prozradím, že to není sportovec. Jsem vděčná, že si můžeme držet bublinu a žít v ní, dokud to půjde. Je to vzácný. Je to o nás dvou a ráda bych to udržela, co nejdéle to půjde," prozradila Nikol o novém partnerovi, kterého "našla" v Olomouci, kde podniká. A právě do Olomouce se za partnerem stěhuje.

"Je to hodně rychlé. Ale už mi není -náct a rozhodnutí se dělají jinak. Když jsou dva lidi v mém věku spolu, tak je fajn, že spolu žijí. Není čas ztrácet čas. Někdy je fajn nepřemýšlet a skočit do toho po hlavě," dodala Nikol, která se seznámila s novým partnerem v rámci práce. ■