Seriálová hvězda čeká druhého potomka: Radost z těhotenství ale vystřídal velký zármutek

Shay Mitchell Profimedia.cz

Herečce nedávno zemřela babička, ke které měla velmi blízko. „Loučit se s milovanou osobou, když zároveň prožíváte radost s příchodu nové, je cyklus života a pro mě doposud největší životní výzva,“ rozepsala se.

„Nemohu si pomoct, ale připadá mi, že to takhle vesmír naplánoval. Věděl, že budu potřebovat útěchu a všechnu radost světa, abych překonala ztrátu jedné z nejbližších osob v mém životě,“ přiznala.

„Je to důkaz toho, že láska, život a ztráta jdou zkrátka ruku v ruce,“ zhodnotila na závěr a dodala, že jí babička chybí každý den a velmi se těší na nový přírůstek do rodiny.

Shay aktuálně natáčí snímek Something from Tiffany's a kromě toho působí v seriálu Dollface. Diváci si ji mohou nejlépe pamatovat ze seriálu Prolhané krásky, který ji proslavil.

S partnerem je ve spokojeném vztahu od roku 2017, ale sňatek v dohledné době neplánují. „Není kam spěchat. Vyhovuje nám, jak to je. Milujeme to. Můžeme kdykoliv vycouvat, aniž bychom k tomu potřebovali právníka. To je na tom sexy,“ řekla k věci v minulosti. ■