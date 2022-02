JLo šla s kůží na trh v sexy modelu a konečně prozradila, co před lety vedlo k rozchodu s Affleckem: Bylo to brutální

Jennifer Lopez a Ben Affleck jsou jako dvě hrdličky. Profimedia.cz

„Hodně nás kritizovali, skrz naskrz to zničilo náš vztah, protože jsme byli mladí a pořádně nevěděli, co je v životě důležité,“ zavzpomínala.

Ben a Jennifer randili v letech 2002-2004, poznali se při natáčení filmu Láska s rizikem. Dokonce byli zasnoubení, a ačkoliv se velmi milovali, neustálá kritika a pozornost celého světa byla na mladý pár příliš.

„Bylo to brutální. Prostě brutální. Taková ta věc, kterou pohřbíte hodně hluboko, abyste mohli jít dál. Je to vtipné, přitom jsme byli tak zamilovaní. Bylo to jedno z nejšťastnějších období mého života,“ přiznala otevřeně zpěvačka.

Není tedy divu, že když se jim téměř 17 let po rozchodu podařilo navázat tam, kde přestali, nebude hvězdná dvojice tolik sdílná jako před lety.

„Nebudu to příliš rozebírat. Jsme oba dospělí. Jsme stejní a jsme i jiní. A to je na tom to hezké. Dostat druhou šanci znamená opravdovou lásku. Jak jsem řekla, hodně jsem se naučila. Teď už víme, co je skutečné a co není. Takže v tom je to jiné,“ popsala, jak jsou na tom s Benem dnes.

A věří, že jim to tentokrát vydrží? „Myslím, že bychom se k sobě nevraceli, kdybychom si nebyli jistí, kam to povede. To, co jsme znovu našli, je to nejcennější. Chráníme to, žijeme si naše životy, víme, co sdílet a co ne, vyvážili jsme to. V tom je síla moudrosti, kterou jsme v průběhu let nabrali,“ dodala. ■