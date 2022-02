Pánové, zachraňte ji: Sexbomba Mottlová si při práci na domku způsobila ošklivé zranění. Málem přišla o oko

Barbora Mottlová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv B. Mottlové

Herečka a modelka Bára Mottlová (35) se před koncem roku stihla přestěhovat do svého domku. Ten si pomalu zvelebuje podle sebe, ale po poslední události by možná uvítala mužského pomocníka. Měření pergoly, do kterého se kráska pustila, mohlo dopadnout katastroficky.