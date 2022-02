Přesně před 20 lety vyhrála nejprestižnější soutěž krásy! Kateřina Průšová má lepší postavu, než když jí bylo osmnáct

Kateřina Průšová Super.cz

Kateřina Průšová (38) letos slaví 20 let na scéně. Soutěž krásy Miss České republiky jí změnila život. "6. dubna to bude opravdu dvacet let. Bylo to nádherný. Je to pro mě neuvěřitelná nostalgie. Byla to krásná doba, jsem vděčná, že mě tenkrát kamarád přihlásil. Neměnila bych," řekla Super.cz Kateřina na tiskové konferenci Miss Czech Republic, kam dorazila podpořit její kamarádku Taťánu Makarenko (32).