Dohady o ceně domu Kerndlové a jeho umístění u dálnice: Manžel se ozval poprvé za 18 let

René Mayer prolomil bariéru mlčení. Měl potřebu se zastat své ženy. Foto: archiv T. Kerndlové

Zpochybňovány přitom byly i zpěvaččiny umělecké kvality, což Terezina manžela a manažera v jedné osobě zvedlo ze židle a řekl, co si o tom myslí. „Po osmnácti letech s Terkou dávám vyjádření na Instagram. To jsem nikdy neudělal. Nesouhlasím s tím, co o ní vychází," řekl Super.cz René.

„Náš španělský dům prý stojí 10 milionů korun. V dalším článku tvrdili, že stojí 15 milionů. Ceny jsou ale úplně jinde,“ tvrdí Mayer. Konkrétní ale nebyl.

Není podle něj ani pravda, že dům stojí u dálnice. „Někdo bude chtít investovat a koupit si dům, byt či apartmán v první linii a bude očekávat cenu, kterou média zveřejňují. Tak se ptám, proč se tohle děje? Je to závist, nepřejícnost nebo senzace?" uvedl.

René se zastával také uměleckých kvalit své ženy. „Tvrdí o ní, že je neúspěšná zpěvačka. Vypíchli vystoupení, kde si dělali legraci, že s ní vystoupili Maxim Turbulenc. Nikdo neřešil, že ti zpívali v odpoledním programu a Tereza všechny strčila do kapsy večerní show,“ říká Mayer.

„O Tereze píší, že je neúspěšná zpěvačka. Předposlední skladba mé ženy má na přes 20 000 000 zhlédnutí a skoro dva miliony stažení na hudební streamovací platformě,“ dodal. ■