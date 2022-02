Libor Bouček oslavil s manželkou výročí! Takhle krásně se jí vyznal

Libor Bouček s manželkou Gabrielou a synem Albertem Foto: Archiv L. Boučka

Stejné místo, stejný den a osm let rozdíl. Libor Bouček (41) a jeho krásná manželka Gabriela slaví 8. výročí od seznámení. A nebyl by to Libor, aby se veřejně své manželce a matce syna Alberta nevyznal. Takto jí "mistr slova" vyznal lásku a poděkoval za osm let společného vztahu.

"Najednou jsem potkal tebe. Ten den se na Mauricius začal řítit cyklon. Jako dnes. Na začátku Tě zahrnul kadidlem na indický svatbě, kdes seděla šest hodin a pak na pár týdnů zmizel, protože jsi byla finalistka a já moderátor. Pak se ozval. Pak se zase snažil utéct, protože jsem Ti nechtěl kazit život," napsal své lásce Bouček.

"A pak?! Osm let intenzivního pouta, osm let závislosti, osm let cest, osm let point, osm let upevňování toho, co máme. Protože víc toho nemáme. A teď jsme tady. Cyklon, Mauricius, pokoj s výhledem na oceán. A nejsme ani výprava České Miss, ani dvojice v tropech, ale jsme Tři. A i když mi to přijde jako včera, čas letí, a já jsem šťastnej, že těch osm let je zcela nezapomenutelnejch. A děkuju za přijetí všech nešvarů a chyb, co mám. Krásné výročí," dodal Bouček, který si ještě pár dní s manželkou na Mauriciu užije.

Už 14. února ale musí být zpět. Poprvé moderuje pořad Ledový Peking, mapující aktuální dění na zimní olympiádě. Novinky z Pekingu můžete sledovat každý den od 13 hodin na Sport.cz. Bouček se v pořadu střídá s moderátorskými kolegy Lucií Šilhánovou a Radkem Šilhanem. První díl uvedl server v sobotu. ■