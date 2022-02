Z těchto fotek jeho fanynky zešílí! Nezadaný Shawn Mendes předvedl svalnatou hruď bez trička

Shawn Mendes Profimedia.cz

Už jsou to tři měsíce, kdy Shawn Mendes a Camila Cabello ohlásili rozchod. Vzhledem k tomu, že byli přátelé mnoho let předtím, i nyní se vzájemně podporují.

Shawn vydal krátce po listopadovém rozchodu píseň It´ll Be Okay (Bude to v pořádku) a dál pracuje na nové hudbě. Ukázku ze studia mu teď v lednu s pochvalou komentovala na Instagramu i Camila.

Zpěvák v červnu začíná své světové turné, se kterým přijede i do Evropy, ale to až v příštím roce.

Nyní si ale užívá dovolené na Havaji, kde je s přáteli a rodinou, a fanoušky jistě potěší fotky, které pořídili paparazzi. Ti jej zachytili na procházce bez trička, tudíž nechal vyniknout své vyrýsované tělo. Dámy se jistě v galerii pokochají.

Kanadský zpěvák započal svou kariéru na aplikaci Vine, kde nahrával coververze slavných písní. Zde si ho všiml manažer z Island Records, který mu nabídl smlouvu. Jeho první singl byla píseň Life of the Party a následovaly hity Something Big, Stitches a I Know What You Did Last Summer. Nyní už má na kontě čtyři studiová alba. ■