Sexuální násilí za dveřmi ložnice. Linda Rybová toužila v Ulici po lásce, skončí ale ponížená a v slzách

Linda Rybová TV Nova

Blanka se totiž rozhodne k zásadnímu kroku - odchodu od svého manžela Luďka (Vasil Fridrich), který se zrovna pustil do stavby rodinného domku za Prahou, což je jeho velký sen.

Blanka miluje Evžena (Martin Finger) a v manželství není šťastná. Potud je děj ještě vcelku očekávaný, ale pak nastane zlom. Luděk si nemíní nechat vzít své sny, a už vůbec ne od Blanky. Svou pozici doma si chce udržet za každou cenu, a to i sexuálním násilím za zavřenými dveřmi ložnice, které on sám jako násilí nevnímá. Blančino odmítání ho totiž jen ještě více rozvášní a on ji znásilní.

Najednou se mu zatmí před očima a naprosto podlehne svému pudu, aniž by si uvědomil, co se skutečně děje, že právě překračuje všechny meze a Blance bere to nejdůležitější, její důstojnost.

Pro Lindu Rybovou i Vasila Fridricha bylo natáčení velmi náročné a nepříjemné.

„Náš budoucí děj jsme s Lindou znali dlouho dopředu, navzdory tomu bylo velmi nepříjemné natáčet násilí, kterého se Luděk na Blance dopouštěl. Samozřejmě se na place ve skutečnosti nikomu nic zlého nedělo, přesto na něj nevzpomínám rád. Zanechalo ve mně nesmírně tísnivý pocit. Diváky čeká dramatický děj, který si zaslouží pozornost,“ prozradil herec, kterého diváci vídají také v seriálu Devadesátky, kde pro změnu hraje policejního šéfa. Tady je ale za násilníka.

„Abych to mohl zahrát, musel jsem nejprve pochopit Luďkovu vnitřní logiku. Takže můžu říct, že ho chápu, přesto ho nemohu žádným způsobem obhájit. Jeho chování je ve všech směrech za hranou a nepřípustné,“ má jasno.

Téma domácího násilí se v Ulici neobjevuje poprvé. V minulosti se s ním diváci setkali v příběhu Jitky Farské (Ilona Svobodová) a Vladimíra Kukačky (Pavel Rímský) a později v dějové lince Libušky Nekonečné (Zuzany Vejvodové) a Eliáše Neumanna (Martin Myšička). ■