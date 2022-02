Líbil se vám kostým Umy Thurman v tarantinovce Kill Bill? Herečka z něj rozhodně nadšená nebyla

Uma Thurman Foto: Miramax/courtesy Everett Collection

Ikonický žlutý kostým, který oblékla Uma Thurman (51) v trhácích Kill Bill a Kill Bill 2 se divákům navždy vryl do pamětí. Herečku ale vůbec neohromil. Dokonce přiznala, že v ní vyvolával záchvaty úzkosti.

„Opravdu jsem ho nechtěla,“ přiznala Thurman v pořadu Grahama Nortona. „Zrovna se mi narodil syn. Nikdo, kdo zrovna porodil, by se dobrovolně nenavlékl do přiléhavého kostýmu,“ nechala se slyšet.

Herečce se tehdy narodil syn Levon (20), kterého má stejně jako starší Mayu (23) z manželství s Ethanem Hawkem. Ze vztahu s finančníkem Arpadem Bussonem má ještě devítiletou Lunu.

„Kostyméři odvedli skvělou práci, aby přetvořili look Bruce Leeho a zároveň zakryli moje bříško,“ dodala.

Její slova už před lety potvrdil i Quentin Tarantino (58). „Uma ten kostým nesnášela. Úplně ho nenáviděla. Vůbec ho nechápala, myslela si, že vypadá jako banánový nanuk,“ prásknul režisér.

„Vůbec se jí do toho nechtělo. Prakticky ani netušila, kdo byl Bruce Lee. Až když jsem jí pustil Hru smrti, jakž takž to pochopila. Myslela si, že z ní dělám klauna,“ popsal.

Ve Hře smrti, akčním snímku z rou 1978, Bruce Lee oblékl právě takový žlutočerný kostým, který byl Tarantinovi inspirací pro Kill Bill.

Uma v kostýmu vypadala senzačně, i když si tak nepřipadala. Spekuluje se navíc, že by ho mohla obléknout znovu. Herečka si nicméně nemyslí, že by chtěl Tarantino točit ještě Kill Bill 3.

„Myslím, že vše už bylo vytvořeno a natočeno a v Quentinově mysli ukončeno. Připravuje něco jiného,“ doplnila.

Spekulace o třetím dílu rozvířil sám režisér, když se v roce 2019 nechal slyšet, že o trojce přemýšlel, a dokonce o ní mluvil s Umou. „Pokud by se některý z mých filmů měl dočkat pokračování, byl by to Kill Bill,“ uvedl doslova. ■