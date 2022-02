Fialový přízrak v akci. Nestydatá herečka na procházce se psem ukazovala zadnici

Phoebe Price Profimedia.cz

Herečka Phoebe Price (49) moc dobře ví, že na Oscara už asi nikdy nedosáhne. I tak se na sebe v ulicích Los Angeles snaží upozornit, protože by klidně brala i menší roli v béčkovém filmu. A soudě podle její záliby v nejrůznějších modelech a převlecích, neztratila by se ani jako komparzistka.

Zatím se ale pyšní tím, že si zahrála epizodní roli v Aktech X a účinkovala v několika více či méně zajímavých televizních show. Známá provokatérka se tentokrát producírovala před fotografy ve fialovém modelu připomínajícím pyžamo. Ten pak s úsměvem na rtech rozepnula a začala bizarní podívaná.

Herečka se nejprve ukázala v podprsence, ale to jí nestačilo. Chtěla se pochlubit i fialovými tangy, aby dokázala, jak umí svůj outfit na venčení psa sladit do posledního detailu včetně spodního prádla.

Do objektivu fotoaparátu pak hrdě vystavila svou zadnici. U Phoebe Price zkrátka nikdy nevíte, co si vymyslí, ale pokaždé má o pozornost postaráno. Na to, že letos na podzim oslaví padesátku, je stále rozverná jako puberťačka. A zdá se, že jí to vůbec nevadí. ■