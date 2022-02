Točit reklamy na potravinový řetězec zvládá Zdeněk Mahdal i z moře: Stačí mi internet a malá kukaň

Zdeněk Mahdal Super.cz

„Já to namlouvám i na jachtě, na horách, prostě všude. Dřív jsem s sebou vozil prádelní šňůry, kolíčky a prostěradla a udělal jsem si provizorní studio,“ svěřil se Super.cz Zdeněk Mahdal, který zvládne natáčet reklamy i na druhém konci světa.

V dnešní době mu stačí internetové připojení a cestovní studio. „Mám takovou kukaničku, kam strčíte hlavu a namluvíte to. Musíte mít dobrý mikrofon, ale pak se to natáčí normálně do telefonu a pak to pošlu do studia a kluci to zkontrolují a dělám to všude,“ prozradil Zdeněk Mahdal, kterého jsme potkali na natáčení podcastu o zákulisí dabingu s názvem V českém znění.

„Blbý je, když je bouřka na moři, to vám to tam začne šplouchat. Nebo začne foukat a dráty na jachtě začnou bouchat do stěžně, to je taky problém,“ prozradil nám dabér, který se dovoleným v exotice vyhýbá a volí raději Evropu. „Bojím se létat, když letíte do exotických zemí, tak mám strach, že tam není takový internet, takže z 90 % jezdím po Evropě,“ svěřil se Zdeněk a prozradil, co dalšího dělá. „Mám jednu z mých dalších malých velkých rolí, hraji exekutora v seriálu Zoo a pak režíruji. Starám se o studio, chodím na schůze, protože jsem místopředseda rady Českého rozhlasu. Práce je dost,“ dodal herec. ■