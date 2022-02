Chrastit kostmi prý nikdy nebude. Zuza Belohorcová předvedla ženské křivky v bikinách

Zuzana Belohorcová Foto: archiv Z. Belohorcové

Někdejší hvězda erotického pořadu Peříčko je známá tím, že miluje pohyb a snaží se udržovat ve formě. Rozhodně ale nepatří k ženám, které mají postavu kost a kůže. To by se ani jejímu manželovi Vlastovi Hájkovi moc nelíbilo. V bikinách jí to moc sluší a krásné ženské křivky jsou toho důkazem.

„Jsem a vždy budu žena, jak se říká, krev a mlíko. Kostmi moje tělo nikdy chrastit nebude,“ smála se s tím, že být sama sebou je nejvíc. A my s ní musíme souhlasit, byť do postavy krev a mlíko má ještě hodně daleko, protože sice není ošklivě vyhublá, ale naopak si udržuje krásnou štíhlou postavu. S manželem se na Tenerife věnují prodeji realit. Svou vlastní vysněnou nemovitost pak neustále zvelebují.

„Náš dům stojí na konci ulice, kde stojí nejdražší domy na ostrově. Ten náš nestál třicet milionů jako ten sousedů. Nestál ani tři. Stál půlku, ale jsme z toho nadšení,“ chlubila se Super.cz spokojená Belohorcová. ■