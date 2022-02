Kvůli zranění nemohla odjet na olympiádu: Můžu se aspoň věnovat příteli, říká Eva Samková. Chodí s princem z pohádky

Eva Samková Foto: Olympijský festival/Radek Míča

Spoléhala Eva v rozhodování, jestli to risknout a odjet, nebo zůstat doma, na rady lékařů, či na svůj instinkt? „Kombinace, oni mi řekli, že to je velký risk a já to cítila, že to není úplně ok,“ svěřila se Super.cz snowboardistka na Olympijském festivalu v Brně.

Doteď neměla možnost dění v Číně příliš sledovat, ale hodlá to napravit. „Už mám vytipované některé závody, které bych chtěla vidět. Taky časový posun není v tomhle případě moc ideální, ale kouknu ze záznamu. Beru to tak, že je to život,“ říká Eva.

Po náročném zranění už zvládá Samková chodit bez berlí. Na jízdu na snowboardu to ale není.

„Šrouby mám, ještě je brzo na odstranění, srůstá to, ale podle mého pocitu, jak se mi to hojí, to vypadá dobře,“ říká Eva, která už na zkoušku obula i sportovní obuv. „Boty jsem zkoušela na začátku, když jsem ještě myslela, že bych tu olympiádu dala.“

Na všem zlém může být i něco dobrého. I Eva se snaží na nepříjemné situaci vidět pozitiva.

„Měla jsem volno a mohla jsem být s přítelem. Mám také více času na svoji rekonvalescenci a také na věci, které bych normálně nedělala, nestíhala. Můžu být tady na Olympijským festivalu, můžu se pověnovat fanouškům v Česku, mým kamarádům, můžu si zajezdit na koni. Můžu se více věnovat škole – studuju FTVS (Fakulta tělesné výchovy a sportu, pozn. red.) Měla bych udělat bakalářku, jsem ve třeťáku, měla jsem nějaké přerušení, ale chtěla bych to dotáhnout do konce,“ vyjmenovala.

Partnerem Samkové je herec Marek Adamczyk, kterého diváci mohou znát ze seriálů Dabing Street nebo Kukačky či ze štědrovečerní pohádky Jak si nevzít princeznu.

Z olympioniků Eva fandí všem, nemá favority. „Hlavně hodně sportovců z výpravy znám, jsou tam mí kamarádi. Ale nejbližší závod má Markéta Davidová a potom biatlonistky, Esterka (Ester Ledecká, pozn. red.), Martina Sáblíková a další. Líbí se mi, že i tam si fanděj všichni navzájem,“ říká s nadšením.

Evu potěšilo, když si čeští reprezentanti během zahajovacího ceremoniálu namalovali na roušky knírek, který bývá během závodů jejím charakteristickým znakem. „To bylo skvělý, nenapadlo mě vůbec, že holky hokejistky, nároďák, vědí, že existuji (smích). A že vidím, jak ten tým drží při sobě. Že si ho posléze namalovali na roušku všichni. To bylo super.“ ■