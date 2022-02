V jeho sklepě orličtí vrazi nakládali těla do sudů. Myslím, že to byl člověk plný rozporů, říká představitel Kuny

Jaroslav Tomáš v Devadesátkách hraje Vladimíra Kunu. Foto: Klára Cvrčková, Česká televize

Jaroslav Tomáš má v Devadesátkách sice menší, ale důležitou roli. Takovou ostatně sehrál i skutečný člen orlického gangu Vladimír Kuna. Přímo nevraždil, ale právě v jeho sklepě vrazi nakládali těla obětí do sudů, které pak házeli do Orlíku.

„Těžko říct, do jaké míry bylo jeho mentální souznění se zbylými členy orlické party. Myslím si, že to byl člověk plný vnitřních rozporů,“ říká jeho seriálový představitel Jaroslav Tomáš.

Soud Kunu v červnu 2013 podmínečně propustil. „Zajímalo by mě, co všechno se skrývá za tím mediálním tichem jeho dnešního života. Polepšil se nějak? Lituje? O tom můžeme vést pouze domněnky,“ přemítá Tomáš s tím, že je zvláštní hrát postavu, která opravdu žije.

„O Kunovi se ale většinu času v seriálu spíše mluví a objevuje se posléze v několika málo scénách. Nemusel jsem to tedy tolik řešit. Příprava by určitě vypadala jinak, pokud by jeho postava měla více prostoru,“ uvedl.

Sám nemohl čerpat z vlastních vzpomínek, protože, jak říká, když orlická parta vraždila, učil se teprve chodit.

„Nicméně lehký závan devadesátek jsem v útlém bezstarostném dětství zažil. Zprostředkovaně toto období pak vnímám jako návrat svobody, která ale přinesla spoustu nových problémů. Mezi ty patřily beze sporu i všechny ty kriminální záležitosti. Ne vždy je hledání a nastavování nových mantinelů ve společnosti jednoduché,“ dodal Jaroslav Tomáš. ■