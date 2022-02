Z busu do Bugatti: Pohádková love story bývalé prodavačky, kterou dnes znají lidé po celém světě

Georgina Rodríguez Profimedia.cz

Její příběh připomíná pohádku. Je o tom, jak prodavačka v butiku s oblečením potkala miliardáře, zamilovali se do sebe a snad i žili šťastně až do smrti. O seznámení a novém životě po boku fotbalové hvězdy Cristiana Ronalda (37) Georgina Rodríguez hovoří v sérii na Netflixu I am Georgina (Jsem Georgina).