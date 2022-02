Nejodvážnější fotky kariéry. Na některých snímcích chybí modelce Kateřině Sokolové i spodní díl oblečení

Kateřina Sokolová pózovala v kalendáři. Foto: AŽD/Matúš Tóth (7x)

„Já osobně jsem si focení moc užila, určitě to bylo i tím, že jsem fotila s profi sehraným týmem, ale co se týče toho, co jsem odhalila, toto už je moje maximum, do odvážnějších fotek už bych nešla.“ svěřila se Super.cz Katka.

Kalendář nafotil uznávaný módní fotograf Matúš Tóth a koncept kalendáře měl na starosti Katčin manažer Saša Jány z modelingové agentury Elite Prague.

Modelka Kateřina Sokolová nafotila kalendář pro společnost, která podporuje i její nadační fond AutTalk. Některé fotografie ze sexy kalendáře půjdou na podporu dobré věci, a to na podporu rodin pečujících o autistické děti, které Katčin fond podporuje, protože její čtrnáctiletý bratr Radovan je těžký autista. ■