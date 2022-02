Lucie Šafářová prozradila pohlaví očekávaného miminka: Čtyři děti stačí, rodina bude kompletní

Tenistka měla tu čest nést v Brně olympijskou pochodeň. Foto: Olympijský festival/Radek Míča

Zajímali jsme se o to, jestli Lucie a Tomáš naplánovali narození miminka právě na toto klidové období zpomalené pandemií. „Miminko jsme určitě chtěli, ale miminko moc naplánovat nejde,“ usmívala se bývalá tenisová profesionálka.

Druhý potomek by se měl slavnému sportovnímu pár narodit v květnu. Lucie nám prozradila i pohlaví děťátka, které nosí pod srdcem. „Bude to chlapeček a Býk. Jméno ještě nevíme, to se teprve řeší,“ řekla Super.cz.

Že by čekala dvojčata, Lucie vyloučila. „Ne, to bych se asi zastřelila,“ smála se blondýnka a jedním dechem dodala: „Těšíme se na chlapečka, je to jasnej kluk a je tam jeden, sám.“

Začátek druhého těhotenství nebyl pro Lucii procházkou růžovou zahradou, trpěla nevolnostmi. Na Olympijském festivalu ale bylo evidentní, že už je jí fyzicky mnohem lépe.

Zároveň svěřila, že jejich rodina bude po narození syna kompletní. „Čtyři děti stačí. Už nechci být nikdy těhotná,“ uzavřela přesvědčivě a se smíchem v hlase Lucie Plekanec Šafářová.

Tomáš Plekanec má z předchozího manželství s Lucií Vondráčkovou syny Matyáše a Adama, s Lucií Šafářovou mají dceru Leontýnku. ■