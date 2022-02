Svatba nebude! Influencerka A.N.D.U.L.A krátce po zásnubách oznámila rozchod s otcem svého syna

Aneta Chovanová a František Doležal Foto: Archiv A. Chovanové

"Je to pravda. Rozešli jsme se na naší společné dovolené v Dominikánské republice. Bez zbytečných emocí, hádek. Byl to důstojný rozchod dvou dospělých lidí, kterým záleží především na tom, aby jejich syn byl šťastný," řekla Super.cz Aneta.

"Bylo to po velmi zralé úvaze. Důvodem je to, že jsem prostě znovu nedokázala Františkovi úplně věřit. Ta důvěra byla asi neobnovitelná, i když jsem si moc přála mu naprosto věřit. Bohužel to už nešlo. A já se rozhodla, že už takhle nechci fungovat dál," dodala influencerka.

A.N.D.U.L.A se s Františkem rozešla poprvé před více než dvěma roky, v době těhotenství, kvůli jeho údajným nevěrám, o kterých se nebála informovat své fanoušky na sociální síti. Loni v prosinci ohlásila návrat. Bohužel ale vztah už slepit nešlo a nyní je velké lásce konec. ■